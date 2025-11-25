Analog Devices accroit de plus d'un tiers son BPA trimestriel
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 15:00
Cette meilleure rentabilité s'appuie sur une marge brute ajustée accrue de 1,9 point à 69,8% et des revenus en croissance de 26% à 3,08 MdsUSD, 'avec des hausses de tous ses marchés finaux, emmenées par les communications et l'industriel'.
Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le fabricant de semiconducteurs a ainsi engrangé un BPA ajusté en progression de 22% à 7,79 USD, pour une marge d'exploitation ajustée de 41,9% et des revenus de 11 MdsUSD (+17%).
'Les bonnes tendances de réservation se sont poursuivies au 4e trimestre', note son CFO Richard Puccio, qui juge le groupe 'bien placés pour continuer à tirer parti de la reprise cyclique en cours et de nos opportunités de croissance séculaire'.
Pour le trimestre en cours, il prévoit des revenus de 3,1 MdsUSD (à plus ou moins 100 MUSD), une marge d'exploitation ajustée d'environ 43,5% (à plus ou moins 100 points de base) et un BPA ajusté de 2,29 USD (à plus ou moins 10 cents).
