Anacap se sépare de son activité crédit

(NEWSManagers.com) - Anacap, une société britannique de capital investissement, a annoncé avoir réalisé la scission de son activité de crédit. La firme spécialisée sur l'investissement dans les secteurs financiers et technologiques (elle est connue en France pour être l'actionnaire de Milleis banque), explique qu'une nouvelle société baptisée Veld Capital est née de cette scission. Cette dernière, désormais indépendante, continuera de conseiller les fonds crédit existants et en créera de nouveaux avec ses équipes spécialisées au nombre de 53 personnes.

L'activité crédit d'Anacap avait été lancée en 2009 dans le sillage de la crise financière pour racheter des portefeuilles non essentiels aux banques. Elle a déployé plus de 2 milliards d'euros depuis et a orienté ses investissements aussi vers les entreprises, les infrastructures et l'immobilier.

Aucune caractéristique financière liée à l'opération n'a été dévoilée.

"La création de Veld Capital représente une nouvelle étape naturelle pour l'entreprise et son équipe expérimentée après 12 ans d'évolution prudente", commente Justin Sulger, Managing Partner chez Veld Capital. Les équipes sont basées au Royaume-Uni, en Italie, Espagne, Portugal, Luxembourg et Inde.