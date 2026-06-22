ANA lance un programme grand public pour financer le carburant aérien durable

La compagnie japonaise élargit son initiative de décarbonation en permettant aux voyageurs de soutenir directement l'utilisation de carburant aviation durable.

All Nippon Airways (ANA) annonce le lancement d'un programme destiné aux particuliers dans le cadre de sa "SAF Flight Initiative", afin de permettre aux passagers de contribuer à la réduction des émissions de CO2 liées à leurs vols via l'achat de crédits de carburant aviation durable (Sustainable Aviation Fuel ou "SAF").

Développé avec la société norvégienne Chooose, le dispositif permet aux clients de consulter les émissions estimées de leur trajet et de financer l'utilisation accrue de SAF par ANA. En fonction du montant versé, les participants reçoivent un certificat indiquant les réductions estimées d'émissions associées.

Selon Seiji Ejima, vice-président exécutif d'ANA, le SAF est "essentiel" pour accélérer la décarbonation du transport aérien et atteindre les objectifs climatiques du groupe.

ANA précise qu'il s'agit du premier programme proposé par une compagnie aérienne japonaise permettant aux particuliers de soutenir directement le SAF. Cette extension s'inscrit dans l'objectif du groupe d'atteindre la neutralité carbone de ses opérations aériennes d'ici 2050.

Le SAF permet de réduire les émissions sur l'ensemble de son cycle de vie d'environ 80% par rapport au kérosène conventionnel.