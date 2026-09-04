ANA Holdings étend ses commandes auprès d'Embraer

Le groupe aérien japonais renforce sa flotte régionale avec 8 appareils supplémentaires, tandis que les premières livraisons sont attendues en 2028.

ANA Holdings annonce la signature avec Embraer d'un accord portant sur 8 E190-E2 supplémentaires, formalisant une décision dévoilée le 29 juillet 2026. Cette commande s'ajoute aux 15 appareils ferme annoncés en 2025 et porte à 23 le nombre total d'E190-E2 commandés par le groupe, qui conserve également 5 options.

Koji Shibata, président-directeur général d'ANA Holdings, indique que cette opération doit accélérer le développement d'un réseau aérien régional durable au Japon, tout en réduisant l'impact environnemental et les coûts d'exploitation. Le premier E190-E2 d'ANA Holdings doit être livré en 2028.