Amylyx Pharma plonge après le lancement d'une offre d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre -

** Les actions d'Amylyx Pharmaceuticals AMLX.O ont baissé de 2,3 % à 10,27 $, alors qu'elle cherche à lever des fonds

** Amylyx, basée à Cambridge, Massachusetts, annonce une offre d'actions sur () sans divulguer la taille de l'opération

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer la préparation commerciale de l'Avexitide, son médicament contre l'hypoglycémie post-bariatrique, une condition dans laquelle les personnes qui ont subi une chirurgie de perte de poids ont des niveaux de sucre dans le sang dangereusement bas

** Leerink et Guggenheim sont les principaux teneurs de livre de l'offre ** Le mois dernier, la FDA américaine a retiré l'approbation du médicament d'AMLX contre la SLA, et la société a déclaré qu'elle arrêterait le développement de son médicament contre les troubles cérébraux rares après l'échec de l'essai

** La société a environ 89,2 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 930 millions de $

** Les actions d'AMLX ont terminé mardi en hausse de 0,7 % à 10,51 $, en hausse de 178 % depuis le début de l'année ** 9 des 10 analystes qui couvrent l'action la considèrent comme un "achat fort" ou un "achat" et 1 comme un "maintien"; le PT médian est de 12 $, selon LSEG