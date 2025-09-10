 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Amylyx Pharma glisse sur l'offre d'actions de 175 millions de dollars
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 12:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre -

** Les actions d'Amylyx Pharmaceuticals AMLX.O ont baissé de 4,4 % à 10,05 dollars avant bourse, après une levée de fonds de 175 millions de dollars

** Amylyx, basée à Cambridge (Massachusetts), a annoncé ce mercredi () avoir vendu 17,5 millions d'actions à 10 $, soit une décote de 4,9 % par rapport à la dernière clôture du marché

** La société a déclaré son intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer la préparation commerciale de l'Avexitide, son médicament contre l'hypoglycémie post-bariatrique, une condition dans laquelle les personnes qui ont subi une chirurgie de perte de poids ont des niveaux de sucre dans le sang dangereusement bas

** Leerink et Guggenheim sont les principaux teneurs de livre de l'offre ** Le mois dernier, la FDA américaine a retiré l'approbation du médicament d'AMLX contre la SLA, et la société a déclaré qu'elle arrêterait le développement de son médicament contre les troubles cérébraux rares après l'échec de l'essai

** La société a environ 89,2 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 937 millions de dollars

** Jusqu'à la clôture de mardi, les actions ont augmenté de 178 % depuis le début de l'année ** 9 analystes sur 10 considèrent AMLX comme "strong buy" ou "buy" et 1 comme "hold"; le PT médian est de 12 $, selon LSEG

Valeurs associées

AMYLYX PHARM
10,5100 USD NASDAQ +0,67%
Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/09/2025 à 12:42:57.

