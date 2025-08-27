Amylyx arrête le développement d'un médicament pour une maladie cérébrale rare après l'échec d'un essai clinique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amylyx Pharmaceuticals AMLX.O a déclaré mercredi qu'elle allait interrompre le développement de son médicament expérimental pour une maladie cérébrale rare après que le traitement n'a pas montré de bénéfice dans un essai de phase intermédiaire.