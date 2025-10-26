En Thaïlande, début d'une année de deuil après le décès de la reine mère Sirikit

Une femme endeuillée pleure dans la queue pour rendre hommage à l'ancienne reine Sirikit de Thaïlande au Grand Palais de Bangkok, le 26 octobre 2025 ( AFP / Chanakarn Laosarakham )

Les Thaïlandais se revêtent d'habits sombres et le royaume se couvre de portraits dorés pour entamer dimanche une année de deuil officiel après le décès de la reine mère Sirikit, mère de l'actuel roi, dont le corps reposera pendant un an en chapelle ardente.

Des centaines de Thaïlandais, en deuil, se sont rassemblés pour attendre et saluer le cortège transportant la dépouille de la veuve du roi Bhumibol Adulyadej, de l'hôpital où elle est décédée vendredi à l'âge de 93 ans, vers le Palais royal de Bangkok.

La famille royale est vénérée en Thaïlande, où le roi est considéré comme le père de la nation et un symbole de l'idéal bouddhiste. La ferveur que génère cette figure semi-divine a peu d'équivalent dans le monde moderne.

A travers le pays, des portraits ornés d'or ont été accrochés dans les espaces publics et dans les maisons.

Une vaste couverture médiatique accompagne le début de cette année de deuil, faisant l'éloge de la reine mère Sirikit, surnommée dans sa jeunesse la "Jackie Kennedy d'Asie".

Dans les hôtels comme dans les supermarchés, d'immenses écrans numériques diffusent en noir et blanc des messages en hommage à la reine mère.

Parmi les admirateurs de la famille royale rassemblés dimanche devant le Palais, Tanaburdee Srimuang. Ce jeune homme est "heureux d'être ici pour elle une dernière fois".

"Je savais que ce jour viendrait (...) mais je suis triste, très triste", confie Taksina Puttisan, 52 ans. Elle a tenu à rendre hommage à sa "gentillesse envers les Thaïlandais " qui "restera à jamais dans nos esprits".

Les présentateurs des journaux télévisés portent du noir et les habitants sont invités à porter des vêtements aux couleurs sombres et à limiter les rassemblements publics festifs pendant 90 jours.

Environ la moitié des personnes croisées dans un supermarché et dans une rue commerçante du centre de Bangkok dimanche à la mi-journée portaient les couleurs traditionnelles de deuil thaïlandais, noir ou blanc, a constaté un journaliste de l'AFP.

Le célèbre groupe de K-pop Blackpink a maintenu ses concerts à guichets fermés samedi et dimanche au stade national Rajamangala, qui compte 50.000 places à Bangkok, mais les spectateurs ont été invités "à porter une tenue noire en signe de deuil".

Tout au long de ses 66 ans de mariage avec le roi Bhumibol Adulyadej, qui a régné pendant 70 ans, elle a été considérée comme une mère attentionnée pour la nation.

- "Plusieurs maladies" -

Samedi, le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul a retardé son départ pour la Malaisie, où se tient le sommet de l'Asean et où doit être signé un accord de cessez-le-feu entre Thaïlande et Cambodge, en présence du président américain Donald Trump.

Des personnes en deuil tiennent des portraits de l'ancienne reine Sirikit de Thaïlande en faisant la queue pour rendre hommage à la défunte reine au Grand Palais de Bangkok, le 26 octobre 2025 ( AFP / Chanakarn Laosarakham )

Il s'est toutefois envolé pour Kuala Lumpur afin de signer dimanche cet accord trouvé après des affrontements transfrontaliers en juillet qui ont fait plus de 40 morts et des centaines de milliers de déplacés.

"J'adresse mes condoléances au grand peuple de Thaïlande", a déclaré Donald Trump sur Truth Social, depuis son avion présidentiel.

"Afin de satisfaire tout le monde pour cet événement majeur, nous signerons l'accord de paix dès notre arrivée" en Malaisie, a-t-il indiqué.

L'actuel roi Maha Vajiralongkorn, monté sur le trône de Thaïlande en 2016, reste dans l'ombre de son père défunt qui demeure une figure vénérée et a été perçu comme le pilier le plus stable de la nation.

Le couple glamour et puissant qu'il formait avec Sirikit avait consolidé la place de la monarchie au cœur de la société thaïlandaise.

Affaiblie depuis une attaque cérébrale, la reine mère n'apparaissait plus en public depuis des années.

Selon un communiqué du palais, Sirikit avait "souffert de plusieurs maladies" depuis son hospitalisation en 2019, dont une infection sanguine survenue ce mois-ci.

Dans les années 1960, avec son époux, ils ont donné à la monarchie thaïlandaise une image de modernité: toujours habillée au goût du jour, Sirikit fréquentait notamment les concerts de jazz, dont Bhumibol était friand, et posait dans les magazines féminins.

Le couple fréquentait les présidents américains et a rencontré Elvis Presley en 1960.

Mais Sirikit parcourait aussi la Thaïlande pour rendre visite aux villageois des zones rurales.

Elle a été surnommée "la Mère de la Nation" et la date de son anniversaire a été choisie comme le jour de la fête des mères du pays.