Amundsen IM recrute un gérant au sein du fonds norvégien

(NEWSManagers.com) - Amundsen Investment Management, la société de gestion française créée par des anciens du fonds norvégien, vient de recruter Einar Lilloe-Olsen en tant que gérant. L’intéressé vient également de Norges Bank Investment Management où il était gérant associé dans une équipe cross-secteurs couvrant la consommation discrétionnaire, les produits de première nécessité et les fintech. Chez Amundsen IM, Einar Lilloe-Olsen sera basé à Oslo et travaillera avec Gautier Rousseau, le directeur de la gestion et co-fondateur d’Amundsen IM, pour trouver et suivre les investissements dans des sociétés en phase d’introduction en Bourse.