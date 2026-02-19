Amundi va siéger au conseil d'administration D'ICG à compter du 31 mars 2026

Amundi SA AMUN.PA :
* SIÈGERA AU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'ICG ET CONSOLIDERA SA PARTICIPATION PAR MISE EN ÉQUIVALENCE À COMPTER DU 31 MARS 2026
* VINCENT MORTIER, DIRECTEUR DES GESTIONS DU GROUPE AMUNDI, REJOINDRA LE CONSEIL D'ADMINISTRATION D'ICG EN QUALITÉ D'ADMINISTRATEUR NON EXÉCUTIF
* CONSOLIDERA SA PARTICIPATION DANS ICG SELON LA MÉTHODE DE MISE EN ÉQUIVALENCE À COMPTER DU 31 MARS 2026
Texte original nGNE2VJ8Zy Pour plus de détails, cliquez sur AMUN.PA
(Rédaction de Gdansk)
