Amundi va siéger au conseil d'administration D'ICG à compter du 31 mars 2026
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 07:10

Amundi SA AMUN.PA :

* SIÈGERA AU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'ICG ET CONSOLIDERA SA PARTICIPATION PAR MISE EN ÉQUIVALENCE À COMPTER DU 31 MARS 2026

* VINCENT MORTIER, DIRECTEUR DES GESTIONS DU GROUPE AMUNDI, REJOINDRA LE CONSEIL D'ADMINISTRATION D'ICG EN QUALITÉ D'ADMINISTRATEUR NON EXÉCUTIF

* CONSOLIDERA SA PARTICIPATION DANS ICG SELON LA MÉTHODE DE MISE EN ÉQUIVALENCE À COMPTER DU 31 MARS 2026

Texte original nGNE2VJ8Zy

(Rédaction de Gdansk)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AMUNDI
77,950 EUR Euronext Paris +1,37%
ICG
1 751,000 GBX LSE +1,80%
ICG
2 126,000 GBX LSE +0,66%
