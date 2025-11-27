Amundi tokénise un premier fonds monétaire en collaboration avec Caceis
Dans un communiqué publié ce matin, le groupe français indique s'être appuyé pour ce faire sur la technologie et l'infrastructure développée par Caceis, la filiale de conservation de titres du Crédit Agricole.
Amundi précise avoir également eu recours au savoir-faire de son partenaire en matière de portefeuilles digitaux, ainsi qu'à sa plateforme digitale de passage d'ordre pour les souscriptions et rachats.
Avec cette initiative, le fonds monétaire 'Amundi Funds Cash Eur' sera désormais distribué de manière hybride, accessible à la fois de manière traditionnelle et via une portion tokenisée.
En s'appuyant sur un système de registre distribué dit 'distributed ledger' et sur la blockchain publique ethereum , le groupe explique être en mesure d'assurer une conservation sécurisée et transparente des parts du fonds, ainsi qu'une traçabilité des opérations.
L'utilisation du blockchain apporte par ailleurs un certain nombre de bénéfices pour les investisseurs et distributeurs de fonds en permettant une exécution instantanée des ordres, un élargissement de la distribution à de nouvelles générations d'investisseurs et une opérabilité 24/24 heures et 7/7 jours, explique le gestionnaire d'actifs.
'La tokenisation des actifs constitue une transformation qui devrait s'accélérer dans les prochaines années partout dans le monde', explique Jean-Jacques Barbéris, directeur du pôle clients institutionnels et corporate, et de l'ESG chez Amundi, qui souligne que le groupe prévoit d'élargir ses initiatives liées à la tokenisation en France comme à l'international.
Chez Caceis, on déclare aussi beaucoup miser sur ce nouveau canal de distribution plus rapide.
'C'est une étape déterminante pour atteindre notre objectif de proposer des services opérables 24/7 de souscription et rachat de parts de fonds d'investissement payables en stable coin (EMT) ou en monnaie digitale de banque centrale lorsqu'elle sera disponible', assure Jean-Pierre Michalowski, le directeur général de l'entité.
