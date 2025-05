Amundi Technology compte le britannique AJ Bell comme nouveau client

Amundi, leader européen de la gestion d’actifs, annonce un renforcement stratégique de son partenariat avec AJ Bell, une plateforme d’investissement britannique qui gère environ 7,5 milliards d’euros. Dans ce cadre, AJ Bell adopte la plateforme de gestion de portefeuille Alto d’Amundi Technology. Selon le communiqué, le but d’AJ Bell, « un client de longue date d’Amundi », est d’accélérer sa croissance et de moderniser ses opérations. AJ Bell distribue notamment des ETF Amundi depuis six ans.

Alto doit lui permettre de remplacer les processus manuels par une automatisation poussée, pour une meilleure efficacité opérationnelle, davantage de scalabilité, et une intégration plus fluide avec les systèmes existants. Il s’agit d’un modèle opérationnel unifié, combinant technologie, données et services de négociation, « pour une approche plus agile et plus rentable de la gestion de portefeuille ».

L'Agefi