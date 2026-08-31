Amundi soutient le rachat de First Eagle par Victory Capital pour 7 milliards de dollars

(Zonebourse.com) - Amundi, acteur européen de la gestion d'actifs, salue l'annonce faite le 26 août dernier par Victory Capital Holdings, Inc. concernant la conclusion d'un accord définitif pour l'acquisition de First Eagle Investments pour un montant total d'environ 7 milliards de dollars.

Amundi soutient pleinement cette opération transformante qui donnera naissance à un gestionnaire d'actifs mondial diversifié avec 571 MdsUSD d'encours sous gestion.

En tant que partenaire de longue date de First Eagle, ainsi que partenaire et actionnaire stratégique de long terme de Victory Capital, Amundi connaît extrêmement bien ces deux sociétés. Amundi distribue auprès de ses clients hors des Etats-Unis leurs stratégies américaines et mondiales.

Le gestionnaire d'actifs "se réjouit des perspectives de développement pour ces partenariats de distribution qu'offre la finalisation de l'opération sous la direction de Victory Capital".

Impact financier positif attendu pour Amundi

Pour rappel, Amundi détient une participation économique de 27% dans Victory Capital. Sur la base de la structure de financement prévue de l'opération, Amundi restera son premier actionnaire après la finalisation de la transaction.

Victory Capital prévoit que l'opération aura un effet relutif significatif sur son bénéfice par action, grâce notamment à environ 280 MUSD de synergies de coûts nettes attendues.

Sur la base de ces prévisions, cette transaction aura un impact positif sur le bénéfice par action d'Amundi, après l'intégration complète de First Eagle par Victory Capital et la réalisation intégrale des synergies attendues.

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