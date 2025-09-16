 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Amundi s’adjoint un spécialiste de la retraite venu de BlackRock
information fournie par Agefi Asset Management  16/09/2025 à 08:15

Amundi a recruté Dominic Byrne en tant que responsable mondial des solutions de retraite.

L’intéressé vient de BlackRock où il a passé 18 ans dans le domaine des solutions de retraite à prestations définies (Defined benefit) et à cotisations définies (Defined contribution) à destination de clients institutionnels et particuliers. Il a ainsi été Responsable de la stratégie d’investissement solutions de retraite pour la zone EMEA, basé à Londres, après avoir été investment strategist , basé à Londres et à Tokyo. Dominic Byrne a débuté sa carrière à New-York chez American Express Bank.

Ce recrutement « illustre l’engagement d’Amundi pour renforcer sa position de leader sur la fourniture de solutions d’épargne en vue de la retraite, et ainsi poursuivre sa croissance sur ce segment de marché en plein essor ».

Laurence Marchal

