Amundi risque un passage devant la commission des sanctions de l' AMF

(NEWSManagers.com) -

Amundi risque de se retrouver prochainement devant la commission des sanctions de l' Autorité des marchés financiers (AMF), a appris L' Agefi. A la suite d'une enquête menée entre 2017 et 2019, l' AMF a notifié le 12 juin dernier une série de griefs à la société de gestion d'actifs, filiale de Crédit Agricole SA. Ceux-ci " concernent la gestion de certaines transactions réalisées par deux collaborateurs d'Amundi entre 2014 et 2015" , indiquent le gérant d' actifs dans son rapport de gestion pour le premier semestre 2020. Sa maison mère y fait également référence dans les facteurs de risque de son propre document semestriel.

Aucun détail n' est fourni sur la nature des transactions reprochées à Amundi, ni sur les fonctions des deux collaborateurs, ni sur les griefs adressés par l'AMF au gérant d' actifs. Ces faits sont intervenus avant même l'introduction en Bourse d'Amundi, réalisée mi-novembre 2015.

" Ce dossier a été transmis à un rapporteur qui présentera ses conclusions à la Commission des sanctions au terme de l' instruction du dossier" , indique simplement les documents du gérant et de la banque. Amundi " coopère pleinement dans le cadre de cette procédure" , insiste le gérant dans son rapport de gestion semestriel. Il ajoute qu' " à ce jour, aucune sanction n' a été prononcée à l' encontre d' Amundi" . C' est désormais au collège de l' AMF de transférer ou non le dossier à la Commission des sanctions. Si tel était le cas, ce serait la première fois que la plus grosse société de gestion française passerait devant l'organe de sanctions de l'autorité.

Amundi et Crédit Agricole SA n' ont pas répondu aux sollicitations de L' Agefi.

Ce dossier intervient au moment où Amundi doit gérer les conséquences du Covid sur son activité. Le groupe a indiqué fin juillet que sa collecte nette totale était restée négative au deuxième trimestre, à -800 millions d' euros. Les produits de moyen et long terme ont engrangé 3,5 milliards d' euros, ce qui n'a pas permis de totalement compenser la décollecte en produits monétaires (-4,3 milliards d' euros). Le bénéfice net d'Amundi, à 233 millions d' euros, a baissé de 9,5% par rapport au deuxième trimestre 2019