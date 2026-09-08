Amundi renforce son dispositif d'investissement en Asie avec plusieurs nominations

(Zonebourse.com) - Amundi poursuit le renforcement de ses expertises d'investissement en Asie avec plusieurs nominations et relocalisations de responsables de premier plan. Ces mouvements visent à mieux accompagner ses clients dans la région et à saisir de nouvelles opportunités de croissance, conformément aux ambitions de son plan stratégique.

Amundi poursuit le renforcement de ses expertises d'investissement en Asie avec plusieurs nominations et relocalisations de responsables de premier plan. Ces mouvements visent à mieux accompagner ses clients dans la région et à saisir de nouvelles opportunités de croissance, conformément aux ambitions de son plan stratégique.

Au coeur de ce dispositif, John O'Toole est nommé Directeur des Gestions pour l'Asie. Basé à Hong Kong, il conservera parallèlement ses fonctions de Responsable mondial et CIO de la plateforme Solutions d'Amundi.

Depuis le début de l'année, le gestionnaire d'actifs a également renforcé ses équipes asiatiques avec l'arrivée de plusieurs professionnels expérimentés à des postes clés.

Andriy Boychuck, responsable adjoint de la Gestion Obligataire Marchés Émergents, est ainsi basé à Singapour depuis mai 2026. En juillet, Ray Jian a été nommé responsable de la Gestion Obligataire Asie du Nord et Responsable des stratégies Debt Aggregate, avec un poste basé à Hong Kong.

Le mouvement se poursuit en septembre avec l'installation à Singapour de Nick McConway, Responsable de la Gestion Actions Marchés Émergents Asie. Siddharth Sanghvi y prendra également ses fonctions de Gérant senior Actions Marchés Émergents à compter du même mois.

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