" La part de marché des obligations vertes émises par les entreprises représente une part croissante du marché des obligations vertes, passant de 28% en 2015 à 45% du marché en novembre 2024. Cette solution d'investissement répond aux besoins des investisseurs institutionnels et particuliers", souligne Amaury d'Orsay, responsable de la plateforme Fixed Income chez Amundi.

Le fonds est enregistré en France, et est en cours d'enregistrement dans plusieurs pays européens (Autriche, Allemagne, Espagne, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Suède, Suisse, et Royaume-Uni).

"Avec une stratégie active sur la dette d'entreprise et à impact, le compartiment s'appuie sur un processus de gestion basé sur une recherche fondamentale et une expertise ESG notamment dans l'investissement en obligations vertes", détaille le spécialiste de la gestion d'actifs dans un communiqué.

(AOF) - Amundi renforce sa gamme de fonds à impact avec le lancement du compartiment Impact Euro Corporate Green Bonds (compartiment de la SICAV Amundi Responsible Investing) destiné aux investisseurs institutionnels et particuliers. Géré par Alban de Faÿ, responsable des investissements obligataires responsables, le compartiment vise à financer, par le biais d'investissements dans des obligations vertes, des projets verts d’émetteurs privés ayant un impact mesurable sur l'environnement.

