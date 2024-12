Amundi renforce sa gamme d’ETF PEA avec une nouvelle exposition au luxe

(AOF) - Amundi, premier gestionnaire d'actifs européen et spécialiste des ETF, annonce l'élargissement de sa gamme avec le lancement de l’ETF Amundi PEA Luxe Monde UCITS ETF, un fonds thématique dédié au secteur du luxe, éligible au Plan d’Épargne en Actions (PEA). Avec des frais de gestion de 0,30%, ce nouvel ETF permet d’investir simplement dans les 80 plus grandes valeurs mondiales du secteur du luxe.

"Avec ce lancement, la gamme Amundi d'ETF éligibles au PEA compte désormais plus de 100 ETF et demeure la plus large du marché".

"Nous sommes convaincus que les ETF thématiques sont bien adaptés pour répondre aux besoins d'investissement de long terme des épargnants, à travers des solutions diversifiées et transparente", soutient Benoît Sorel, responsable de la ligne métier ETF, Indiciel et Smart Beta chez Amundi.