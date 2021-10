Amundi renforce sa division de services de gestion sur-mesure

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire d' actifs Amundi a recruté Nicolò Foscari comme Responsable Multi-Actifs Assurances et Risk-solutions au sein de sa division Outsourced CIO Solutions (OCIO). Cette unité propose des services de gestion sur-mesure et de conseils en stratégies d' investissements à destination des clients institutionnels et des family offices.

Basé à Milan et rattaché à Laurent Tignard, responsable de l' unité OCIO Solutions, Nicolò Foscari sera par ailleurs en charge du développement des solutions OCIO pour les clients assureurs hors du groupe et les family offices.

Nicolò Foscari évoluait dans l' équipe OCIO de Morgan Stanley Wealth Management à New York depuis 2016. Il a auparavant travaillé 16 ans au sein de Credit Suisse Wealth Management en Europe et aux Etats-Unis, notamment en tant que gérant de fonds actions, responsable de la gestion actions puis en tant que directeur au sein de l' équipe Solutions et Stratégies d'investissement à New York. Il développait des solutions d'investissements dédiées combinant des actifs liquides et illiquides pour les clients américains et offshore.