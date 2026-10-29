Amundi profite d'une activité soutenue au 3e trimestre

(Zonebourse.com) - Amundi avance de 1%, à 90,1 EUR, dans le sillage de la publication d'un résultat net ajusté en progression de 20,2%, à 409 MEUR, au titre du 3e trimestre 2026, sur fond d'une "activité soutenue, alimentée par des innovations et succès commerciaux sur les axes stratégiques de développement".

Les revenus nets ajustés se sont accrus de 11,3% sur un an, pour atteindre 908 MEUR, tirés en particulier par des commissions nettes de gestion en progression de 13,1%, grâce à la poursuite de la dynamique de collecte ( 45,6 MEUR au 3e trimestre) et à la progression des encours.

Les charges d'exploitation ajustées du gestionnaire d'actifs n'ont augmenté que de 4%, à 454 MEUR, générant ainsi un effet de ciseaux particulièrement positif de près de 7 points de pourcentage et permettant une amélioration du coefficient d'exploitation sur un an, à 50,0%.

"Notre bon positionnement sur l'épargne retraite, le développement de partenariats avec les acteurs digitaux et l'étendue de nos expertises en gestion active, passive et en marchés privés se traduisent par une dynamique commerciale soutenue", souligne Valérie Baudson.

"Associées à notre modèle d'affaires diversifié et à notre solide position financière, ces avancées renforcent notre confiance dans notre capacité à saisir les nouvelles opportunités de croissance de l'industrie de l'épargne", poursuit la directrice générale.

Réagissant à cette publication, UBS évoque "des résultats conformes aux attentes, des commissions de performance inférieures aux prévisions ayant été compensées par des coûts moins élevés que prévu". La banque suisse salue également un nouveau trimestre de collecte vigoureuse.

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