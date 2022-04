Amundi prend acte des sanctions visant les souscripteurs russes de fonds

(NEWSManagers.com) - Le groupe Amundi a averti sur son site Internet qu'il prenait acte des décisions de sanctions envers les particuliers et les entreprises russes prises par la France, l'Union européenne, les Nations Unies, l’OFAC et toutes les réglementations locales applicables à ses filiales et succursales dans tous les pays où le groupe a des activités.

Il fait ainsi notamment écho aux sanctions promulguées par l’Union européenne* qui prévoient :

qu’il est interdit de vendre des valeurs mobilières libellées en euros émises après le 12 avril 2022 ou des parts d'organismes de placement collectif offrant une exposition à ces valeurs ;

qu’il est interdit aux dépositaires centraux de titres de l’Union de fournir tout service pour des valeurs mobilières émises après le 12 avril 2022 ;

à tout ressortissant russe ou biélorusse, à toute personne physique résidant en Russie ou en Biélorussie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie ou en Biélorussie.

En conséquence, à partir du 12 avril 2022, la souscription de parts/actions dans tout fonds du groupe Amundi est interdite à :

Tout ressortissant russe ou biélorusse

A toute personne physique résidant en Russie ou en Biélorussie

Ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie ou en Biélorussie

à l’exception :

Des binationaux

Des ressortissants d’un état membre de l’Union européenne et résidant en Russie ou en Biélorussie

Des personnes physiques russes ou biélorusses titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un Etat membre de l’Union européenne

*sanctions adoptées par les règlements (UE) 2022/328 du 25 février 2022 (articles 5 sexies et 5 septies), modifiant le règlement (CE) n°833/2014 & 2022/398 du 9 mars 2022 (article 1x and 1y) modifiant le règlement (CE) n°765/2006