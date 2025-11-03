Amundi poursuit sa bonne dynamique commerciale avant un nouveau plan stratégique

Amundi, filiale de gestion d’actifs du Crédit Agricole, présente un résultat net part du groupe de 249 millions d’euros pour le troisième trimestre 2025, selon ses résultats publiés mardi 28 octobre. Le chiffre, en-deçà des attentes des analystes compilées par Factset (290 millions d’euros), observe une baisse de 22% sur un an et de 65% sur le trimestre.

Cette diminution s’explique principalement par l’intégration d’une charge de restructuration exceptionnelle de 80 millions d’euros liée au plan d’optimisation de l’entreprise – qui doit lui rapporter 40 millions d’euros d’économies à partir de 2026 – et d’autres charges liées à son partenariat avec le gestionnaire américain Victory Capital .

Amundi, qui s’apprête à dévoiler son nouveau plan stratégique à horizon 2028 le 18 novembre, a néanmoins poursuivi sa bonne dynamique commerciale du premier semestre. La filiale du Crédit Agricole a enregistré des souscriptions nettes de 15,1 milliards d’euros au cours du troisième trimestre 2025. Elle surpasse les attentes des analystes qui tablaient, soit sur une décollecte, soit sur une collecte relativement modeste. Cela porte à 66,6 milliards d’euros sa collecte nette sur les neuf premiers mois de 2025, soit presque le double de sa collecte sur les neuf premiers mois de 2024.

Dans la gestion de moyen-long terme, les fonds indiciels cotés (ETF) ont largement soutenu les souscriptions (+9,8 milliards d’euros) quand la gestion active a souffert de rachats nets de 800 millions d’euros. Les fonds multi-actifs ont engrangé des entrées nettes à hauteur de 2,6 milliards d’euros. La gestion monétaire a, elle, cumulé 2,1 milliards d’euros de collecte nette sur la période.

Côté clients, Amundi a collecté sur les segments des investisseurs particuliers et institutionnels (respectivement +7,7 et +3,3 milliards d’euros) ainsi que dans ses co-entreprises (+4,6 milliards d’euros). La société de gestion a surtout fait le plein auprès des distributeurs tiers qui proposent ses fonds aux particuliers (+8,1 milliards d’euros de collecte). Elle note à ce propos une accélération de sa dynamique commerciale avec les plateformes digitales qui ont représenté 34% de sa collecte depuis le début de l’année et 50% sur le troisième trimestre. A cet égard, la firme a entamé une collaboration avec Satrix, plateforme digitale et principal fournisseur de solutions indicielles d’Afrique du Sud. Elle a par ailleurs subi la sortie d’un mandat obligataire à duration courte de 9 milliards d’euros, réinternalisé par un client institutionnel.

Le chiffre d’affaires net ajusté d’Amundi pour le troisième trimestre 2025 s’élève à 815 millions d’euros – supérieur aux attentes des analystes – en hausse de 4,9% sur un an et de 3,1% sur le trimestre. Il bénéficie d’une progression des commissions de gestion et des revenus des activités technologiques, amplifiés par la consolidation de la fintech allemande aixigo, acquise par Amundi en novembre 2024. Les co-entreprises asiatiques et des activités américaines d’Amundi (via Victory Capital) ont respectivement contribué à hauteur de 34 et 33 millions d’euros.

Les encours sous gestion de la société du groupe Crédit Agricole atteignent un nouveau point haut à 2.317 milliards d’euros fin septembre 2025 (+2,2% sur le trimestre, +5,7% sur un an). Elle mentionne un effet marchés et de change favorable de 32,5 milliards d’euros malgré l’impact de l’affaiblissement du dollar et de la roupie indienne vis-à-vis de l’euro.

UniCredit, le point d’interrogation

Après avoir déjà rempli, en avance, la presque totalité des objectifs qu’il s’était fixé dans sa feuille de route pour la période 2022-2025, Amundi sera attendu au tournant lors de la présentation de son nouveau plan stratégique le 18 novembre. D’autant plus qu’il comporte une inconnue majeure, à savoir le devenir de l’accord de distribution entre Amundi et le groupe bancaire italien UniCredit.

« Le contrat de distribution avec UniCredit arrivera à échéance en juillet 2027, soit au cours de la période du nouveau plan. Ce partenariat pourra être – ou non – renouvelé, selon des modalités qui ne sont pas connues à ce stade. Nous sommes pleinement engagés pour continuer à servir les clients d’UniCredit avec le meilleur niveau de service et sommes disposés à rester un partenaire et à créer de la valeur pour l’ensemble des parties au-delà de l’échéance de 2027 », explique Amundi.

Le gestionnaire a d’ailleurs prévu d’intégrer dans son nouveau plan stratégique à horizon 2028 une trajectoire financière « tenant compte de l’incertitude sur la contribution d’UniCredit à partir de 2027 » mais aussi de la dynamique d’Amundi sur ses piliers de développement clés (ETF, développement en Asie et auprès des distributeurs tiers, technologie).

Sa directrice générale Valérie Baudson a précisé, lundi 27 octobre lors de la présentation des résultats à la presse, qu’Amundi gérait quelque 88 milliards d’euros pour le compte des clients des réseaux d’UniCredit, dont 69 milliards d’euros en Italie sur les 200 milliards gérés par Amundi sur ce marché (soit 34,5% de ses encours en Italie).

Le directeur général délégué Nicolas Calcoen a, lui, indiqué que les réseaux d’UniCredit avaient formé l’essentiel de la décollecte sur les réseaux internationaux d’Amundi (-3 milliards d’euros au troisième trimestre 2025).

Le partenariat de distribution entre Amundi et UniCredit date du rachat de Pioneer Investments, l’ex-société de gestion d’UniCredit par Amundi fin 2016. Depuis, UniCredit s’est quelque peu relancé dans le secteur de la gestion d’actifs. La banque a d’abord confié, en décembre 2022, au groupe financier italien Azimut la création d’une société de gestion domiciliée en Irlande qu’elle pourra acquérir en 2027 au plus tard. Ensuite, UniCredit a tenté de racheter Banco BPM, devenu propriétaire de la société de gestion Anima en avril 2025 , avant de se rétracter en juillet. Or, Reuters a récemment fait état de discussions entre Crédit Agricole et Banco BPM pour l’éventuel rapprochement de leurs réseaux en Italie.

De nouveaux plans pour l’excédent de capital

Par ailleurs, la direction générale d’Amundi a indiqué disposer d’un capital excédentaire de 1,3 milliard d’euros sur les 2 milliards qu’il avait mis de côté pour des acquisitions entre 2022 et 2025. Elle dévoilera ses plans pour l’utilisation de ce capital – qu’elle envisageait de rendre aux actionnaires sous forme de dividende extraordinaire en cas d’absence d’acquisitions – à l’occasion de la présentation du nouveau plan stratégique. Nicolas Calcoen a spécifié qu’Amundi avait un taux de distribution de dividende ordinaire bien supérieur à celui prévu dans son plan stratégique actuel (au moins 65%) et que la société avait ainsi distribué à ses actionnaires entre 200 et 250 millions d’euros de dividendes de plus que programmé.

Enfin, Valérie Baudson a confirmé de possibles suppressions de postes chez CPRAM, après la récente fusion entre les deux filiales de gestion d’Amundi, CPRAM et BFT IM . « Nous avons mis en place un dispositif basé sur le volontariat et privilégions les mobilités internes au sein du groupe Amundi au sens large. L’entreprise comptera plus de salariés fin 2025 qu’en début d’année » , a nuancé la directrice générale d’Amundi.

Adrien Paredes-Vanheule