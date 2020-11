Amundi Pioneer devient Amundi US

(NEWSManagers.com) -

Amundi Pioneer, l' activité d' Amundi aux États-Unis, deviendra Amundi US à compter du 1er janvier 2021 et adoptera les codes de la marque Amundi. La dénomination Amundi Pioneer avait initialement été adoptée en juillet 2017 suite à l' acquisition de l'italien Pioneer Investments par Amundi.

Boston est l' un des six pôles d' investissement internationaux d' Amundi dédié à la gestion des stratégies US d' obligations, d' actions et de solutions d' investissement multi-actifs pour des particuliers et institutionnels aux Etats-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. Ses encours représentent 89,5 milliards de dollars à fin septembre.

Dans le cadre du changement de marque, aucune modification ne sera apportée aux dirigeants, personnel, produits, services ou autres ressources, précise Amundi.

De plus, Amundi US continuer à utiliser la marque Pioneer pour les fonds " retail " distribués aux États-Unis et à l' international. Les fonds US et les fonds Ucits existants continueront d' être des fonds labellisés sous la marque Pioneer. Par exemple, le Pioneer Fund, l' un des fonds de Pioneer les plus anciens dont la création remonte à 1928, conservera son nom et la version Ucits continuera d' être appelée Amundi Funds - US Pioneer Fund.