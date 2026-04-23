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Amundi organise Amundi World Investment Forum « Age of Empires? Power and Potential (Remastered) »
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 10:04

* Amundi organisera 11-12 juin à Paris 16e édition Amundi World Investment Forum, consacrée aux recompositions géopolitiques et à leurs effets sur allocations de long terme. * Forum attend plus de 900 participants venus de 80 pays. * Parmi intervenants annoncés figurent Janet Yellen, Philippe Aghion, James Bullard. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Amundi SA published the original content used to generate this news brief on April 23, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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