Amundi nomme une directrice business support & operations information fournie par Newsmanagers • 12/09/2023 à 08:15

(NEWSManagers.com) - Amundi vient de nommer Jeanne Duvoux directrice business support & operations. L’intéressée était précédemment directrice générale d’Amundi Luxembourg et présidente de Fund Channel, des postes qu’elle occupait depuis 2019 et qui viennent d’être confiés à Pierre Jond, un ancien de BNP Paribas Securities Services.Jeanne Duvoux commence sa carrière en 1989 en tant qu’auditrice chez Deloitte et intègre le groupe Société Générale en 1996, où elle assure successivement les fonctions de directeur financier du groupe Fimat, puis de directeur général délégué de Fimat Banque.En 2006, elle rejoint Société Générale Securities Services lors du rachat du métier titres d’UniCredit en Italie, en tant que directrice générale adjointe de SGSS à Milan dont elle devient administratrice déléguée en janvier 2012. En 2015, Jeanne Duvoux prend la responsabilité des activités de banque privée à Luxembourg et devient membre du comité exécutif de la banque privée de la Société Générale.