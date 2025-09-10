Amundi nomme un responsable mondial des solutions de retraite.

(AOF) - Amundi a annoncé la nomination de Dominic Byrne en tant que responsable mondial des solutions de retraite. Avant de rejoindre le gestionnaire d'actifs français, Dominic Byrne a passé 18 ans chez BlackRock dans le domaine des solutions de retraite à prestations définies (defined benefit) et à cotisations définies (defined contribution) à destination de clients institutionnels et particuliers. Il a ainsi été responsable de la stratégie d’investissement solutions de retraite pour la zone EMEA, basé à Londres, après avoir été investment strategist, basé à Londres et à Tokyo.

" Il apporte une expérience précieuse dans la conception et la commercialisation de stratégies sur mesure multi-actifs et " Lifecycle ", alliant les expertises actives, indicielles et factorielles", souligne Amundi.