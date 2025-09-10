 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 788,26
+0,50%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Amundi nomme un responsable mondial des solutions de retraite.
information fournie par AOF 10/09/2025 à 11:36

(AOF) - Amundi a annoncé la nomination de Dominic Byrne en tant que responsable mondial des solutions de retraite. Avant de rejoindre le gestionnaire d'actifs français, Dominic Byrne a passé 18 ans chez BlackRock dans le domaine des solutions de retraite à prestations définies (defined benefit) et à cotisations définies (defined contribution) à destination de clients institutionnels et particuliers. Il a ainsi été responsable de la stratégie d’investissement solutions de retraite pour la zone EMEA, basé à Londres, après avoir été investment strategist, basé à Londres et à Tokyo.

" Il apporte une expérience précieuse dans la conception et la commercialisation de stratégies sur mesure multi-actifs et " Lifecycle ", alliant les expertises actives, indicielles et factorielles", souligne Amundi.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank