Amundi nomme un directeur commercial ETF pour les Pays-Bas

(NEWSManagers.com) - Amundi vient de recruter Wouter von Dorp pour diriger les ventes de produits ETF et smart beta aux Pays-Bas. L'intéressé arrive de Vanguard, où il était commercial senior pour les pays nordiques et le Benelux depuis 2017. Auparavant, il a travaillé près de six ans comme commercial pour Carmignac, dont il a notamment dirigé les ventes pour les Pays-Bas et le Luxembourg, et chez Van Lanschot comme banquier privé pendant quatre ans.