Amundi : le marché des ETF UCITS porté par le dynamisme des actions durant l'été

(Zonebourse.com) - "La période estivale a été particulièrement favorable aux ETF domiciliés en Europe (UCITS). Après une collecte nette record de 49,4 milliards d'euros en juillet, la dynamique est restée soutenue en août avec 43 MdsEUR de souscriptions nettes", indique Amundi dans une note d'analyse des flux du marché des ETF.

Depuis le début de l'année, la collecte évolue à un rythme nettement supérieur à celui observé l'an dernier, laissant entrevoir une année record. La volatilité observée au cours de l'été n'a guère perturbé les allocations : les ETF actions ont concentré l'essentiel de la collecte avec 35,4 MdsEUR.

Actions : la recherche de diversification et le plébiscite des marchés américains

Les investisseurs ont manifesté une nette préférence pour la diversification sur les marchés actions. Les investisseurs ont manifesté une nette préférence pour la diversification sur les marchés actions. Les ETF investis en actions américaines ainsi que les stratégies mondiales "All Country" (ACWI) et marchés développés (World Developed) ont chacun collecté plus de 9 MdsEUR au cours du mois.

Les actions américaines ont collecté 9,2 MdsEUR, prolongeant la dynamique amorcée lors du rebond des marchés au 2e trimestre. Au niveau sectoriel, la rotation la plus marquée a concerné les technologies de l'information (IT). Après avoir représenté le deuxième secteur le plus recherché en juillet, les souscriptions y ont plus que doublé en août pour dépasser 2 MdsEUR. "Cette évolution suggère que les investisseurs hésitent encore à se détourner du principal moteur de croissance des marchés malgré les interrogations liées aux valorisations élevées et à une possible bulle autour de l'intelligence artificielle", observe Amundi.

Europe et marchés émergents : le retour de l'intérêt des investisseurs

Les actions européennes ont également retrouvé des couleurs avec 4,5 MdsEUR de souscriptions nettes, soit environ le double du niveau observé en juillet. Après un début d'année solide, la collecte sur ces actions s'était essoufflée au printemps avant de devenir négative sous l'effet des tensions géopolitiques et des inquiétudes liées à l'énergie et à l'inflation. Depuis juin, la tendance s'est toutefois inversée avec une réallocation progressive vers la région.

Par ailleurs, les marchés émergents ont également enregistré une collecte positive de 2,6 MdsEUR, malgré les interrogations liées au risque de concentration autour des valeurs technologiques, notamment en Asie émergente et en Corée du Sud.

Obligations : prudence aux États-Unis, réallocation globale en Europe

Les ETF obligataires ont enregistré 7,2 MdsEUR de collecte, dont près de la moitié s'est orientée vers les obligations souveraines avec plus de 3 MdsEUR de souscriptions nettes (dont environ la moitié sur les obligations souveraines américaines : Treasuries), devant les obligations d'entreprises Investment Grade (1,7 MdEUR) et les stratégies monétaires (1,2 MdEUR).

Sur la partie souveraine, deux approches régionales distinctes ont émergé.

"Aux Etats-Unis, les investisseurs ont privilégié les maturités courtes et très courtes, adoptant une approche plus défensive dans un contexte toujours marqué par les incertitudes liées à l'inflation, la politique monétaire et les volumes d'émission du Trésor américain. Les inquiétudes liées à l'augmentation des émissions de dette publique, à l'évolution future des taux directeurs ainsi qu'à la concurrence exercée par les émissions obligataires de grandes entreprises technologiques, notamment liées à l'intelligence artificielle, ont également pesé sur l'attrait relatif des bons du trésor américain", souligne Amundi d'une part.

D'autre part, le gestionnaire d'actifs fait savoir qu'"En Europe, la tendance a été différente. Plutôt qu'un positionnement défensif via les échéances les plus courtes, les investisseurs ont privilégié les expositions souveraines de toutes maturités, revenant progressivement à des positions plus neutres après la forte correction enregistrée plus tôt dans l'année. Les stratégies en obligations souveraines de la zone euro de toutes maturités ont ainsi collecté 266 MEUR sur le mois d'août."

Cette même logique s'est appliquée aux obligations d'entreprises (Investment Grade). Les ETF investis en obligations d'entreprise ont enregistré 1,7 MdEUR de souscriptions nettes. Les investisseurs ont privilégié les expositions de toutes maturités en Europe (721 MEUR) tandis qu'aux Etats-Unis, les stratégies à court terme ont été favorisées (126 MEUR).

ESG : confirmation de l'intégration dans le coeur de portefeuille

Quant aux ETF ESG, ils ont enregistré une collecte positive de 8,3 MdsEUR en août. Les tendances observées ont été largement similaires à celles du marché traditionnel, en particulier sur les actions, suggérant que les préférences ESG reflètent avant tout les orientations globales des investisseurs.

Selon Amundi, "au sein des stratégies ESG, les investisseurs ont montré un intérêt particulier pour les approches axées sur la transition climatique et les stratégies à faible tracking error".

Dans le détail, les ETF actions ESG ont collecté 7,2 MdsEUR. La part des actions dans la collecte ESG semble progresser et représente désormais 15 à 20% des flux ESG, contre 10 à 15% auparavant. Cela témoigne du confort grandissant des investisseurs à intégrer des expositions actions ESG au sein de leurs portefeuilles, plutôt que de les considérer comme une allocation satellite.

Les ETF obligataires ESG ont de leur côté collecté 1,1 MdEUR. L'essentiel de la demande s'est concentré sur les obligations d'entreprise Investment Grade, qui ont enregistré 939 MEUR de collecte nette. Cela constitue le segment qui suscite le plus d'intérêt de la part des investisseurs au sein de leur allocation en obligations durables.

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