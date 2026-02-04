information fournie par Reuters • 04/02/2026 à 07:03

Amundi lance un programme de rachat d'actions pour €500 Mlns

Amundi SA AMUN.PA :

* LANCEMENT D'UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS D'UN MONTANT DE 500 MILLIONS D'EUROS

* LA PÉRIODE DE RACHAT DÉBUTERA LE 4 FÉVRIER 2026 ET SE TERMINERA AU PLUS TARD LE 26 JANVIER 2027

* LES ACTIONS SERONT ACQUISES SUR LE MARCHÉ ET CONSERVÉES EN VUE DE LEUR ANNULATION

Texte original nGNE3zlXk2

(Rédaction de Gdansk)