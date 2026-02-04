Amundi lance un programme de rachat d'actions pour €500 Mlns

Amundi SA AMUN.PA :
* LANCEMENT D'UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS D'UN MONTANT DE 500 MILLIONS D'EUROS
* LA PÉRIODE DE RACHAT DÉBUTERA LE 4 FÉVRIER 2026 ET SE TERMINERA AU PLUS TARD LE 26 JANVIER 2027
* LES ACTIONS SERONT ACQUISES SUR LE MARCHÉ ET CONSERVÉES EN VUE DE LEUR ANNULATION
Texte original nGNE3zlXk2
(Rédaction de Gdansk)
