 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Amundi lance un programme de rachat d'actions pour €500 Mlns
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 07:03

Amundi SA AMUN.PA :

* LANCEMENT D'UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS D'UN MONTANT DE 500 MILLIONS D'EUROS

* LA PÉRIODE DE RACHAT DÉBUTERA LE 4 FÉVRIER 2026 ET SE TERMINERA AU PLUS TARD LE 26 JANVIER 2027

* LES ACTIONS SERONT ACQUISES SUR LE MARCHÉ ET CONSERVÉES EN VUE DE LEUR ANNULATION

Texte original nGNE3zlXk2 Pour plus de détails, cliquez sur AMUN.PA

(Rédaction de Gdansk)

Dividendes

Valeurs associées

AMUNDI
78,700 EUR Euronext Paris +1,75%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photo remise le 3 février 2026 par l'Université Québec à Montréal montrant des graffitis sur le mur reliant les théâtres de Pompéi ( UQAM (Université du Québec à Montréal) / Pierre Taillefer )
    Les graffiti de Pompéi mis en lumière par la science
    information fournie par AFP 04.02.2026 07:20 

    C'est un couloir par lequel ont bruissé les rumeurs du monde: les murs du corridor reliant les théâtres de Pompéi sont gravés de graffiti qui témoignent de la vie quotidienne dans la cité détruite en 79 par l'éruption du Vésuve. De l'amour, du sexe, des insultes, ... Lire la suite

  • AMUNDI SA : Risque de correction sous les résistances
    AMUNDI SA : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 04.02.2026 07:19 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • LEGRAND : Les résistances sont proches
    LEGRAND : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 04.02.2026 07:14 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 04.02.2026 06:14 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * SOITEC ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank