Amundi lance un fonds sur les futurs champions de l’ESG sur les émergents

(NEWSManagers.com) - Amundi lance Amundi Funds Emerging Markets Equity ESG Improvers, un fonds géré activement investi dans les entreprises des marchés émergents présentant des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance « prometteuses ». Il s’agit de la première stratégie des six fonds de la gamme ESG Improvers à se concentrer sur les marchés émergents.Le portefeuille sera investi dans 90 à 120 valeurs internationales de toutes capitalisations issues des marchés émergents, en mettant l’accent sur l’amélioration des caractéristiques de durabilité. Conformément à la philosophie qui sous-tend la gamme ESG Improvers depuis son lancement en 2021, le fonds adoptera une vision prospective de l'ESG et l’engagement constituera un élément clé. « L’objectif est d’aller au-delà d’une méthodologie statique de notation ESG, en s’engageant auprès des entreprises présentant un profil ESG certes inférieur mais en amélioration, afin d’avoir un impact plus important sur les investissements et d’aider ces entreprises à obtenir un score ESG plus élevé », explique un communiqué. Le fonds sera co-géré par Deirdre Maher, responsable des marchés frontières, et Andrea Salvatori, gérant de portefeuille senior - responsable stratégies ESG pour les marchés émergents chez Amundi. L’équipe marchés émergents d’Amundi gère plus de 41 milliards d’euros d’actifs sous gestion.Le fonds est disponible au sein de la Sicav Amundi Funds et actuellement enregistré dans les pays suivants : France, Danemark, Finlande, Allemagne, Italie, Luxembourg, Norvège et Suède.