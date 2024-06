Amundi lance un ETF obligataire en partenariat avec le Fonds de Réserve Latino-américain

(AOF) - Amundi a annoncé le lancement de l'ETF Ucits Amundi Global Corporate SRI 1-5Y Highest Rated. Il sera lancé avec un investissement initial du Fondo LatinoAmericano de Reservas (Flar - le Fonds de Réserve Latino-américain). Le fonds réplique l'indice Bloomberg MSCI Global Corporate A+ ESG Sustainability SRI 1-5 Year. Cet ETF permet aux investisseurs de s’exposer aux émetteurs les mieux notés de l'univers global corporate developed, avec une notation de crédit minimum de A et une note ESG MSCI minimum de BBB. La méthodologie applique également des exclusions liées à l'ESG.

