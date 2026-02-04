Amundi lance son programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 08:00
Le groupe de gestion d'actifs et d'investissements a donné instruction à un prestataire de services d'investissement, agissant de manière indépendante, de réaliser ces rachats d'actions pour un montant de 500 MEUR.
La période de rachat débutera donc ce 4 février et se terminera au plus tard le 26 janvier 2027. Les actions seront acquises sur le marché réglementé d'Euronext à Paris et conservées par Amundi en vue de leur annulation.
