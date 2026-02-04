 Aller au contenu principal
Amundi lance son programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 08:00

Comme annoncé lors de la publication de ses résultats annuels 2025, Amundi fait part du lancement, ce mercredi, d'un programme de rachat d'actions d'un montant de 500 millions d'euros (MEUR), représentant environ 3,1% du capital au cours actuel.

Le groupe de gestion d'actifs et d'investissements a donné instruction à un prestataire de services d'investissement, agissant de manière indépendante, de réaliser ces rachats d'actions pour un montant de 500 MEUR.

La période de rachat débutera donc ce 4 février et se terminera au plus tard le 26 janvier 2027. Les actions seront acquises sur le marché réglementé d'Euronext à Paris et conservées par Amundi en vue de leur annulation.

Dividendes

Valeurs associées

AMUNDI
78,7000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

