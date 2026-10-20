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Amundi lance son fonds Amundi Senior Private Debt V
information fournie par Zonebourse 20/10/2026 à 09:22

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Amundi annonce le lancement d'Amundi Senior Private Debt V, son fonds de dette privée de cinquième génération destiné aux investisseurs institutionnels, avec une première clôture de près de 200 MEUR.

Ce fonds s'adresse à des investisseurs souhaitant accompagner la croissance d'entreprises de taille intermédiaire, opérant dans des secteurs dynamiques, et engagées dans les transitions énergétique et numérique, ainsi que dans les enjeux de souveraineté et de compétitivité européennes. Il investit dans des financements senior secured accordés à des entreprises dont l'EBITDA va généralement de 15 à 50 MEUR.

Classé article 8 selon le règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), Amundi Senior Private Debt V intègre les objectifs de développement durable des Nations unies (ODD) et investira ainsi au moyen de prêts liés à des objectifs de durabilité (Sustainability-Linked Loans), adossés à des indicateurs de performance durable couvrant à la fois les piliers environnementaux et sociaux.

"Ce cinquième millésime s'inscrit dans la continuité d'une franchise qui a démontré, au fil des cycles de marché, sa capacité à construire des portefeuilles diversifiés et résilients. Les capitaux levés ont d'ores et déjà commencé à être déployés selon cette même discipline d'investissement", commente Julien Paycha, responsable de la dette privée corporate et du direct lending chez Amundi.

Le groupe de gestion d'actifs ajoute qu'Amundi Senior Private Debt V est un compartiment d'une SICAV-RAIF luxembourgeoise, commercialisé exclusivement auprès d'investisseurs institutionnels en France, et que ce millésime affiche un objectif de rendement brut cible correspondant à l'EUR 3M majoré de 5% sur la durée de vie du fonds.

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