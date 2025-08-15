 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Amundi lance son ETF sur la défense européenne en Corée du Sud
information fournie par Agefi Asset Management  15/08/2025 à 08:15

NH-Amundi, la coentreprise d’ Amundi en Corée du Sud avec NongHyup Financial Group, vient de coter un ETF sur le secteur de la défense européenne à la bourse locale, la Korea Stock Exchange. Amundi avait déjà lancé cet ETF en Europe en mai dernier.

Dénommé NH-Amundi HANARO Europe Defense ETF, ce véhicule réplique l’indice STOXX Europe Total Market Defense Capped Index. Il cherche à investir dans des entreprises européennes du secteur de la défense et de l’aérospatial dont les revenus sont alignés avec la thématique du réarmement de l’Union européenne.

L'Agefi

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2025 Agefi Asset Management.

