Amundi lance son ETF sur la défense européenne en Corée du Sud

NH-Amundi, la coentreprise d’ Amundi en Corée du Sud avec NongHyup Financial Group, vient de coter un ETF sur le secteur de la défense européenne à la bourse locale, la Korea Stock Exchange. Amundi avait déjà lancé cet ETF en Europe en mai dernier.

Dénommé NH-Amundi HANARO Europe Defense ETF, ce véhicule réplique l’indice STOXX Europe Total Market Defense Capped Index. Il cherche à investir dans des entreprises européennes du secteur de la défense et de l’aérospatial dont les revenus sont alignés avec la thématique du réarmement de l’Union européenne.

L'Agefi