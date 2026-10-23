Amundi lance ses trois premiers ETF actifs sur les marchés actions

(Zonebourse.com) - Amundi, premier gestionnaire d'actifs européen et leader européen des ETF, annonce le lancement de ses trois premiers ETF actifs UCITS, offrant une exposition aux marchés actions mondiaux, européens et de la zone euro..

Cotés sur Xetra, ces nouveaux produits associent l'expertise du groupe en gestion active actions aux avantages du format ETF, notamment en matière de simplicité et de transparence.

Destinés à constituer des supports de coeur de portefeuille, ces ETF reposent sur une stratégie de sélection de titres combinant analyses fondamentale et quantitative. Leur objectif est de surperformer leurs indices de référence tout en maintenant un niveau de risque maîtrisé grâce à une diversification des investissements.

Avec ce lancement, Amundi poursuit le développement de son offre d'ETF actifs et ambitionne de porter sa gamme à 20 produits d'ici 2028.

Cette stratégie s'inscrit dans un contexte de demande croissante pour la gestion active sous forme d'ETF. En Europe, les stratégies actions concentrent 73% des flux de collecte des ETF actifs UCITS, tandis que l'intérêt des investisseurs pour les approches systématiques et quantitatives continue de progresser.

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