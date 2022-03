Amundi : la guerre en Ukraine affecte la confiance des consommateurs en zone euro

L'hebdo des marchés d'Amundi

Rebond des marchés, emploi aux Etats-Unis, confiance des consommateurs en zone euro… retrouvez l'Hebdo des Marchés d'Amundi.

Les PMI flash (Purchasing Managers Index - Indice des Directeurs des Achats) pour le mois de mars continuent de montrer que la guerre en Ukraine a eu peu d'impact sur l'activité des économies avancées. Pourtant, si l'on regarde dans le détail, ils laissent entrevoir les premiers signes d'une dégradation future, notamment des économies européennes.

Le PMI composite américain est passé de 55,9 à 58,5, signe d'une poursuite vigoureuse de la reprise post-omicron en mars. Le PMI composite japonais a progressé avec la levée des restrictions sanitaires à partir de la mi-mars (bien que son niveau reste inférieur à 50, à 49,3). En revanche, les indices PMI composites ont baissé dans la zone euro et au Royaume-Uni, même si les deux indices restent en « zone expansionniste », à 54,5 et 59,7 respectivement.



La distribution par secteur montre que dans les marchés développés, les services ont assez bien résisté, les consommateurs reprenant leurs activités de loisirs après la levée des restrictions sanitaires. Cette évolution est particulièrement évidente aux États-Unis, où l'indice des services est passé de 56,5 à 58,9, au Japon, où il est passé de 44,2 à 49,3 et au Royaume-Uni, où il est passé de 60,5 à 61. En zone euro, le sous-indice a baissé de 55,5 à 54,8, mais reste néanmoins résolument au-dessus de 50.

Les indices de production manufacturière ont, en revanche, peu progressé dans l'ensemble, avec une amélioration aux États-Unis et au Japon (à 58,5 et 53,2 respectivement) et des baisses dans la zone euro (de 58,2 à 57) et au Royaume-Uni (de 58,0 à 55,5). Ces données préliminaires semblent indiquer que les répercussions économiques négatives de la guerre en Ukraine commenceront à se faire sentir d'abord dans les secteurs manufacturiers d'Europe et, un peu plus tard peut-être, dans les services (via la consommation).

Ce rapport, encore globalement positif dans l'ensemble, cache donc certains signaux d'alarme pour l'avenir. Les pénuries d'approvisionnement se multiplient à nouveau, en particulier en Europe, tandis que les pressions sur les prix ne faiblissent pas. Les indices des prix des intrants ont atteint des niveaux encore plus élevés dans les quatre principales économies avancées et les indices des prix à la production sont restés extrêmement élevés. Dans ce contexte, les anticipations des entreprises ont commencé à se dégrader et, à l'avenir, devraient considérablement s'aggraver pour les entreprises européennes, en raison des pressions supplémentaires exercées par la récente flambée des prix de l'énergie et des matières premières et de l'aggravation des pénuries d'approvisionnement en Europe.

