Amundi : la correction des actions américaines surévaluées pourrait se prolonger

(AOF) - Malgré le récent repli, Amundi pense que la correction attendue des actions américaines surévaluées pourrait se poursuivre, les investisseurs continuant à arbitrer leurs portefeuilles en faveur des marchés européens et chinois. Il privilégie l'Europe aux Etats-Unis car les valorisations y sont plus attractives et la relance budgétaire pourrait stimuler les bénéfices.

En ce qui concerne les obligations, le gestionnaire d'actifs juge essentiel de maintenir une gestion active de la duration. Depuis le début de l'année, il est plus favorable à la duration européenne. Plus récemment, sa position sur la duration européenne s'est rapprochée de la neutralité et il a également adopté une position neutre sur la duration américaine. Amundi prévoit une pentification de la courbe des rendements américains à 2-10 ans.

En ce qui concerne les obligations d'entreprises, le gérant reste prudent à l'égard des obligations américaines à haut rendement et privilégie les obligations d'entreprises européennes de qualité.

Alors que son objectif initial de 1,10 pour l'euro-dollar s'approche, Amundi s'attend à ce que la volatilité reste élevée et pense qu'une nouvelle correction du dollar est encore possible.

Dans l'ensemble, le plus important gestionnaire d'actifs européen pense qu'il est essentiel de maintenir une allocation équilibrée et diversifiée, comprenant de l'or et des couvertures pour faire face au risque croissant de baisse des actions.