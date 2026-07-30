Amundi: La collecte dépasse les attentes au T2, résultat net +29%

Logo d'Amundi à l'extérieur du siège social de l'entreprise à Paris

par Mathieu Rosemain

Amundi a fait ‌état jeudi d'un bénéfice trimestriel record au titre du deuxième trimestre ​et publié une collecte nette de 24,4 milliards d'euros, deux fois plus que prévu, le premier gestionnaire d'actifs européen ayant bénéficié de la ​bonne tenue des marchés.

Le résultat net ajusté sur la période d'avril à juin est ressorti ​à 431 millions d'euros, en hausse de ⁠près de 29% sur un an et au-dessus des attentes ‌des analystes, qui tablaient sur 375 millions, selon un consensus compilé par Amundi.

La collecte nette a été soutenue par ​la forte demande pour ‌les fonds indiciels et les gestions obligataires, ainsi ⁠que par la contribution du retail, des assureurs et des entreprises associées.

Les encours ont grimpé de 14% sur un an pour atteindre le niveau ⁠record de 2.581 ‌milliards d'euros à fin juin, portés par l'effet marché ⁠et change et la première consolidation d’ICG.

Au cours d'une conférence téléphonique ‌avec des journalistes, la directrice générale Valérie Baudson a ⁠mis en avant la cotation de SBI Funds Management, ⁠sa joint-venture indienne valorisée ‌à 10 milliards d'euros, comme un moment fort du trimestre.

Le groupe, ​contrôlé par Crédit Agricole, prévoit que ‌l'opération génère une plus-value nette d’impôt et de frais d’environ 300 millions d'euros, comptabilisée au ​troisième trimestre.

Valerie Baudon a cependant fait preuve de prudence concernant les valorisations.

"Un point d'attention sur le niveau des marchés qui sont ⁠objectivement élevés aujourd'hui," a-t-elle déclaré, tout en faisant part de sa "très grande confiance" dans le modèle Amundi et "sa capacité à apporter à nos clients les bonnes solutions en fonction de ce qui se passera sur les marchés (...) au second semestre."

(Mathieu Rosemain ; version française Augustin Turpin ; édité ​par Benoit Van Overstraeten)