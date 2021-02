Amundi Italie nomme un responsable multi asset fund solutions

(NEWSManagers.com) - Amundi SGR a nommé Stefano Pregnolato responsable multi asset fund solutions à Milan. Avant cela, l' intéressé était directeur des investissements d' Amundi en République tchèque, et e depuis septembre 2019. Avant, il était responsable governance and international oversight pour la ligne métier dédiée aux marchés émergents à Londres.

Stefano Pregnolato a débuté sa carrière comme gérant de portefeuilles à San Paolo Hambros à Turin. Ensuite, il a été gérant actions américaines de Gesticredit. A partir de 1999, il est devenu responsable des actions monde de Pioneer Investments à Dublin, puis directeur des actions internationales à Boston. Entre 2004 et 2018, Stefano Pregnolato était directeur des investissements pour l' Autriche et la division CEE à Prague et Vienne.