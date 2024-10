Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amundi: hausse de 16% du résultat net ajusté trimestriel information fournie par Cercle Finance • 30/10/2024 à 09:34









(CercleFinance.com) - Le groupe de gestion d'actifs Amundi publie au titre du troisième trimestre 2024 un résultat net ajusté en hausse de 16,1% à 337 millions d'euros, en intégrant depuis le deuxième trimestre Alpha Associates, dont l'acquisition a été finalisée début avril.



'La croissance du résultat net provient essentiellement de la croissance organique des revenus, amplifiée par l'efficacité opérationnelle, qui a permis de dégager un effet ciseaux positif, et par la très forte dynamique des JV asiatiques', explique-t-il.



Les revenus nets ajustés ont augmenté de 10,5% à 862 millions d'euros, reflétant le bon niveau d'activité et la progression des encours moyens sous gestion hors JV (+8,6%), tandis que le coefficient d'exploitation s'est amélioré à 52,9% en données ajustées.





Valeurs associées AMUNDI 67,80 EUR Euronext Paris -4,10%