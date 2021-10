Amundi fusionne deux fonds obligataires

(NEWSManagers.com) - La société de gestion Amundi va procéder à la fusion de deux fonds obligataires le 14 janvier 2022, a appris NewsManagers.

La Sicav Amundi Oblig 5-7 Euro (55 millions d'euros d'encours au 20 octobre 2021) va être absorbée par le fonds commun de placement Amundi Social Bonds, lancé en février dernier et cumulant 224,7 millions d'euros d'encours au 20 octobre 2021. Les deux fonds sont gérés par Isabelle Vic-Philippe, responsable de la gestion obligataire euro aggregate chez Amundi.

La Sicav Amundi Oblig 5-7 Euro vise à surperformer un indice de JP Morgan via une exposition d'obligations souveraines européennes investment grade dont la maturité est comprise entre 5 et 7 ans. Le FCP Amundi Social Bonds investit, lui, dans des obligations internationales ayant pour but de financer des projets à dimension sociale et intègrent des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance dans sa construction de portefeuille.