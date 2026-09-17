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Amundi finalise son investissement dans ICG
information fournie par Zonebourse 17/09/2026 à 08:40
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Amundi indique avoir acquis une participation économique de 9,9% dans le gestionnaire mondial d'actifs alternatifs ICG, représentant un investissement total d'environ 620 MEUR, dans le cadre du partenariat stratégique et capitalistique de long terme dévoilé en novembre 2025.

A compter du 3e trimestre 2026, cette participation économique de 9,9% (dont 4,9% de droits de vote) dans ICG sera reflétée dans les encours, la collecte et les résultats financiers d'Amundi. Cette étape importante dans le partenariat entre les deux groupes contribue à renforcer la position d'Amundi sur les marchés privés.

Dans le cadre de ce partenariat, les deux groupes ont aussi conclu un accord d'une durée de 10 ans selon lequel Amundi assure, en exclusivité (hors Etats-Unis, Australie et Nouvelle-Zélande) pour la clientèle patrimoniale et de banques privées, la distribution des solutions evergreen et de certains autres produits développés par ICG.

ICG est, quant à lui, le fournisseur exclusif de ces produits spécifiques pour les distributeurs d'Amundi. Ce partenariat prévoit aussi le développement conjoint de nouveaux produits spécifiquement destinés aux investisseurs patrimoniaux, dont le premier, un fonds de capital-investissement secondaire, devrait être lancé dans les semaines à venir.

"Ce partenariat offre une base solide pour innover, avec l'ambition de développer de nouveaux produits adaptés à l'évolution des besoins des investisseurs, tout en générant une croissance rentable et durable au profit de l'ensemble des parties prenantes", commente Valérie Baudson, directrice générale d'Amundi.

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