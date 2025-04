Amundi étoffe sa gamme d'ETF sur les actions américaines

Amundi propose déjà un ETF répliquant l'indice S&P 500 Equal Weight ESG Leaders, lancé en mai 2022 et qui approche aujourd'hui les 3 milliards d'euros d'encours.

(AOF) - Amundi élargit sa gamme d’ETF sur les actions américaines avec le lancement du fonds Amundi S&P 500 Equal Weight Ucits ETF. "Ce dernier offre aux investisseurs une exposition diversifiée au marché des actions américaines, tout en bénéficiant de frais parmi les plus compétitifs du marché", précise le gestionnaire d'actifs. Cet ETF réplique l'indice S&P 500 Equal Weight, composé des 500 mêmes valeurs que l'indice S&P 500 traditionnel, tout en attribuant à chaque entreprise une pondération identique, indépendamment de sa capitalisation boursière.

