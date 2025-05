Ce produit a déjà reçu l'agrément des autorités de régulation et sera coté dans les prochaines semaines sur les principales bourses européennes.

" Il s'agit d'une approche ciblée sur des segments clairement définis de la défense, sans dilution liée à des activités aérospatiales plus larges. " a ajouté Axel Lomholt, directeur général de Stoxx.

(AOF) - Amundi et Stoxx ont annoncé une nouvelle collaboration afin de proposer aux investisseurs un ETF Amundi axé sur l’autonomie stratégique européenne dans le domaine de la défense. Il répliquera l’indice Stoxx Europe Total Market Defense Capped qui sélectionne des entreprises européennes du secteur aérospatial et défense, en se concentrant sur celles engagées dans la rééquipement de l’Union européenne sur le plan de la défense.

Amundi et Stoxx lance un nouvel ETF sur le secteur de la défense

