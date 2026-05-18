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Amundi et SpareBank 1 s'allient pour moderniser l'épargne et l'investissement en ligne
information fournie par AOF 18/05/2026 à 14:36

(Zonebourse.com) - Acteur européen de la gestion d'actifs, Amundi a noué un partenariat avec SpareBank 1 (l'une des principales alliances bancaires norvégiennes, composée de 12 caisses d'épargne régionales indépendantes collaborant sous une marque commune). L'objectif est de rendre l'épargne et l'investissement plus simples, plus accessibles et plus efficaces pour les clients de SpareBank 1 grâce à l'enrichissement et au développement de son application bancaire mobile.

Avec le soutien d'Amundi Technology, SpareBank 1 va renforcer ses services de conseil digitaux ainsi que ses reportings clients : ses clients bénéficieront d'analyses davantage personnalisées, d'un suivi amélioré et d'une expérience d'épargne et d'investissement plus fluide.

Dans le cadre de ce partenariat, Amundi accompagnera également SpareBank 1 dans la constitution de portefeuilles modèles et la sélection de fonds, en s'appuyant sur sa gamme de fonds ainsi que sur ses capacités en matière de recherche et de due diligence.

SpareBank 1 Asset Management développe une nouvelle génération de services de conseil digitaux, entièrement intégrés à l'écosystème de SpareBank 1.

Les clients de SpareBank 1 recevront des analyses et du suivi en continu directement dans leur application bancaire mobile, grâce aux capacités technologiques et de données de la plateforme ALTO Wealth & Distribution d'Amundi Technology.

"Ce partenariat reflète notre ambition commune d'aider davantage de clients à investir efficacement et en toute confiance sur le long terme. Amundi apporte un ensemble de compétences solides et modulables, allant des solutions d'investissement à la technologie en passant par la recherche, qui nous permettent de renforcer la proposition de valeur de SpareBank 1, et ainsi d'aider ses clients à atteindre leurs objectifs", déclare Fannie Wurtz, directrice de la division Distribution & Wealth, des métiers ETF et indiciel et Chairman de l'Asie pour Amundi.

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