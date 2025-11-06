information fournie par Reuters • 06/11/2025 à 09:17

Amundi et SBI lancent l'IPO de SBI Funds Management

Amundi SA AMUN.PA :

* SBI ET AMUNDI LANCENT CONJOINTEMENTL'INTRODUCTION EN BOURSE DE SBI FUNDS MANAGEMENT

* COTATION SUR LES BOURSES INDIENNES QUI DEVRAIT ÊTRE RÉALISÉE EN 2026

* LORS DE LA COTATION, IL EST PRÉVU QUE 10% DU CAPITAL DE SBIFM SOIENT INTRODUITS EN BOURSE, DONT 6,3% PAR SBI ET 3,7% PAR AMUNDI

Texte original nGNE9hpDqz Pour plus de détails, cliquez sur AMUN.PA

(Rédaction de Gdansk)