Amundi et SBI lancent l'IPO de SBI Funds Management
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 09:17

Amundi SA AMUN.PA :

* SBI ET AMUNDI LANCENT CONJOINTEMENTL'INTRODUCTION EN BOURSE DE SBI FUNDS MANAGEMENT

* COTATION SUR LES BOURSES INDIENNES QUI DEVRAIT ÊTRE RÉALISÉE EN 2026

* LORS DE LA COTATION, IL EST PRÉVU QUE 10% DU CAPITAL DE SBIFM SOIENT INTRODUITS EN BOURSE, DONT 6,3% PAR SBI ET 3,7% PAR AMUNDI

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

AMUNDI
66,5500 EUR Euronext Paris +3,50%
