Amundi et SBI lancent l'IPO de SBI Funds Management

Amundi SA AMUN.PA :
* SBI ET AMUNDI LANCENT CONJOINTEMENTL'INTRODUCTION EN BOURSE DE SBI FUNDS MANAGEMENT
* COTATION SUR LES BOURSES INDIENNES QUI DEVRAIT ÊTRE RÉALISÉE EN 2026
* LORS DE LA COTATION, IL EST PRÉVU QUE 10% DU CAPITAL DE SBIFM SOIENT INTRODUITS EN BOURSE, DONT 6,3% PAR SBI ET 3,7% PAR AMUNDI
(Rédaction de Gdansk)
(Rédaction de Gdansk)
