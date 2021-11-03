 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
6 926.29
-0.01%
  2. Aide
    2. Espace Client
  2. Aide
    2. Espace Client
CAC 40
6 926.29
-0.01%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Amundi et l'IFC lancent une stratégie obligataire de 2 mds de dollars
information fournie par Reuters03/11/2021 à 11:07

3 novembre (Reuters) - AMUNDI SA AMUN.PA :

* L’IFC ET AMUNDI LANCENT UNE STRATÉGIE OBLIGATAIRE DE 2 MILLIARDS DE DOLLARS POUR SOUTENIR UNE REPRISE VERTE, RÉSILIENTE ET INCLUSIVE

* CE FONDS DEVRAIT PERMETTRE D’ORIENTER LES CAPITAUX DES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS VERS DES ÉMISSIONS OBLIGATAIRES DURABLES ÉMANANT D’ENTREPRISES ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT

* CECI DEVRAIT CONTRIBUER À RENFORCER LA CLASSE D'ACTIFS ET À ORIENTER LE FINANCEMENT VERS DES DOMAINES PRIORITAIRES, TELS QUE LE CLIMAT ET L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES.

* LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE INTERNATIONALE (IFC), MEMBRE DU GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE, ET AMUNDI, PREMIER GESTIONNAIRE D'ACTIFS EUROPÉEN, ONT POUR PROJET DE LANCER UN NOUVEAU FONDS D’INVESTISSEMENT

* LE FONDS D’INVESTISSEMENT AURA POUR STRATÉGIE DE DIRIGER JUSQU’À $2 MDS D’INVESTISSEMENTS PRIVÉS VERS DES OBLIGATIONS DURABLES DES MARCHÉS ÉMERGENTS, SOUTENANT LA LUTTE CONTRE LE COVID-19

Texte original: https://bit.ly/2Yfn0TY Pour plus de détails, cliquez sur AMUN.PA

(Gdansk Newsroom)

Valeurs associées

AMUNDI
Euronext Paris +0.19%
© 2021 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.