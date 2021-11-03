Amundi et l'IFC lancent une stratégie obligataire de 2 mds de dollars
information fournie par Reuters03/11/2021 à 11:07
3 novembre (Reuters) - AMUNDI SA AMUN.PA :
* L’IFC ET AMUNDI LANCENT UNE STRATÉGIE OBLIGATAIRE DE 2 MILLIARDS DE DOLLARS POUR SOUTENIR UNE REPRISE VERTE, RÉSILIENTE ET INCLUSIVE
* CE FONDS DEVRAIT PERMETTRE D’ORIENTER LES CAPITAUX DES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS VERS DES ÉMISSIONS OBLIGATAIRES DURABLES ÉMANANT D’ENTREPRISES ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT
* CECI DEVRAIT CONTRIBUER À RENFORCER LA CLASSE D'ACTIFS ET À ORIENTER LE FINANCEMENT VERS DES DOMAINES PRIORITAIRES, TELS QUE LE CLIMAT ET L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES.
* LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE INTERNATIONALE (IFC), MEMBRE DU GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE, ET AMUNDI, PREMIER GESTIONNAIRE D'ACTIFS EUROPÉEN, ONT POUR PROJET DE LANCER UN NOUVEAU FONDS D’INVESTISSEMENT
* LE FONDS D’INVESTISSEMENT AURA POUR STRATÉGIE DE DIRIGER JUSQU’À $2 MDS D’INVESTISSEMENTS PRIVÉS VERS DES OBLIGATIONS DURABLES DES MARCHÉS ÉMERGENTS, SOUTENANT LA LUTTE CONTRE LE COVID-19
Texte original: https://bit.ly/2Yfn0TY Pour plus de détails, cliquez sur AMUN.PA
(Gdansk Newsroom)
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