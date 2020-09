Amundi et l' AIIB lancent un cadre d' investissement sur le climat

(NEWSManagers.com) - Amundi et la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (AIIB) ont mis au point ensemble un cadre d'investissement dans le domaine du changement climatique. Cet outil qui se veut " de référence " doit permettre " pour la première fois d'évaluer de manière globale les risques et les opportunités liés au changement climatique, conformément aux trois objectifs de l'accord de Paris au niveau des émetteurs" , indique un communiqué conjoint.

Le nouveau cadre mesure les performances des émetteurs par rapport aux trois objectifs de l'Accord de Paris. Cela doit permettre aux investisseurs d'inclure systématiquement dans leur portefeuille d'investissement les émetteurs de la liste A (ceux qui obtiennent déjà de bons résultats pour les trois objectifs) et les émetteurs de la liste B (ceux qui vont dans la bonne direction mais ne sont pas encore des émetteurs de la liste A). Une stratégie d'investissement ciblant à la fois les émetteurs des listes A et B devrait être plus résistante au risque de changement climatique et plus exposée aux opportunités qui ne sont pas encore prises en compte par le marché.

En outre, le cadre est conçu pour encourager l'intégration des risques et des opportunités liés au changement climatique dans les pratiques commerciales en ciblant l'engagement des émetteurs de la " liste B" pour les aider à passer à la " liste A" .