(AOF) - Amundi a signé un accord de market making avec Jane Street, l'un des principaux teneurs de marché mondial. Ce partenariat stratégique, le premier du genre pour Jane Street, a été officiellement lancé le 14 octobre 2024. Il permet au premier gestionnaire d'actifs européen de renforcer encore davantage la liquidité en bourse de plus de 150 listings, et a vocation à se renforcer dans le futur.

Amundi et Jane Street signent un accord de market making ETF

