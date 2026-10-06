Amundi et ICG lancent un fonds evergreen de private equity secondaire

(Zonebourse.com) - Amundi et ICG lancent leur premier fonds développé conjointement, Amundi ICG Global Private Equity Secondaries, destiné à faciliter l'accès des investisseurs patrimoniaux au marché secondaire du capital-investissement.

Structuré sous forme de fonds evergreen, le véhicule investit dans des participations existantes de fonds de private equity acquises auprès d'investisseurs souhaitant les céder. Il cible principalement des actifs en Amérique du Nord et en Europe et a déjà réalisé ses premiers investissements dans ces deux régions.

Cette stratégie permet aux investisseurs de s'exposer à des portefeuilles déjà constitués, avec une mise au travail plus rapide des capitaux et une meilleure visibilité sur les actifs et les flux de trésorerie. Le fonds prévoit des souscriptions mensuelles et des possibilités de rachats trimestriels, sous certaines conditions.

Le lancement intervient alors que le marché secondaire du private equity connaît une forte croissance. Les transactions secondaires réalisées auprès de LP ont atteint un record de 107 milliards d'euros en 2025, selon Evercore, après une progression annuelle moyenne de 15% sur la dernière décennie.

Le fonds associe l'expertise d'ICG sur le marché secondaire aux capacités de structuration et de distribution d'Amundi, avec l'ambition d'élargir l'accès des investisseurs patrimoniaux aux marchés privés.

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